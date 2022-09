"¿Ir al Real Madrid en el futuro? Nunca sabes lo que va a pasar...?": así de ambiguo se muestra Kylian Mbappé en una entrevista concedida al 'New York Times' en la que ha analizado su fichaje frustrado por el conjunto blanco, la influencia de Emmanuel Macron en su decisión y sus perspectivas de futuro.

El galo reconoce el buen recibimiento que le dio la afición merengue sin haber oficializado su fichaje: "Nunca he estado ahí, pero parece como si fuera mi casa o algo parecido".

A su vez, Mbappé ha explicado cómo Emmanuel Macron, presidente de la Republica Francesa , influyó directamente en su decisión.

"Jamás imaginé que iba a hablar con el presidente sobre mi futuro, sobre el futuro de mi carrera, así que es algo loco, realmente algo loco", explica.

"Él me dijo: 'Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país'", señala, a lo que Kylian replicó: "Tienes tiempo para irte, puedes quedarte otro poquito". "Por supuesto", le dijo el delantero, y el resto es hstoria.

"Cuando el presidente te dice eso, eso cuenta", dice en una entrevista en la que también niega su influencia en la toma de decisiones del PSG.

"Ese no es mi trabajo. Y no quiero hacer eso porque no soy bueno en eso. Soy bueno en el campo. Y fuera del campo ese no es mi papel. Hay mucha gente que es mejor que yo", asegura Kylian.

Por último, sobre las acusaciones de que renovaba por dinero, Mbappé afirma que no fue así ya que "allí donde vaya me van a dar dinero".