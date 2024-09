Kylian Mbappé ha comparecido en rueda de prensa durante la previa del encuentro de Natións League que enfrentará a Francia contra Italia este viernes.

En su primera concentración con 'Les Bleus' tras haber debutado con el Real Madrid, el galo ha asegurado estar encantado en el conjunto blanco.

"Muy contento de estar en el Real Madrid. Todo está funcionando muy bien. Está mejorando mi rendimiento poco a poco. He marcado, así que están funcionando las cosas", ha explicado.

Además, a Mbappé le han preguntado sobre el PSG, club con el que mantiene un litigio por impagos de su salario y del que no salió del todo bien tras enfrentarse con Al-Khelaifi.

Sin embargo, el rencor no tiene lugar en Kylian: "Yo solo tengo buenos recuerdos con el PSG. Es un club que me ha dado todo. Pasé siete años maravillosos. La realidad es que les deseo lo mejor".

De hecho, cuando le preguntan si tiene una "revancha" pendiente con el PSG, el delantero asegura que "la venganza no existe", solo el aprendizaje.

"No, tal vez sea mi edad, estoy aprendiendo que la venganza no existe. Lo que pasó el año pasado pasó, y eso me ayudará a no volver a cometer los mismos errores", ha zanjado.