Ser un juguete roto. Eso es lo que le pasa a no pocos jóvenes de los que se espera mucho pero que finalmente sucumben o bien a la presión o bien a unas 'malas compañías' y decisiones. Martin Odegaard se quedó cerca de ser un 'casi', tras su fichaje por el Real Madrid cuando apenas tenía 17 años, pero no. No ha sido así, y a sus 21 años, el noruego ha explotado por completo en la Real Sociedad.

En su primer año como jugador del equipo vasco, tras alguna que otra temporada formándose en el fútbol holandés. Tras varios cursos en los que, sobre todo en la primera mitad de año que pasó en 2018 en las filas del Vitesse, parecía que sí, que el noruego no iba a ser sino otro jugador joven llamado a ser alguien importante pero que finalmente no.

Sin embargo, su gran temporada en el Heerenveen le hicieron sonar para muchos grandes como el Ajax, semifinalista de Champions League. Finalmente, se decidió por volver a España. Por estar cerca del club que le fichó y que así el Real Madrid viera más de cerca sus aptitudes y su actitud.

Uno de los líderes de la Real

Ambas cosas no son problema para el noruego. En la medular, enlazando con la zona ofensiva de la Real Sociedad de Alguacil, Odegaard se está gustando y está gustando además con su fútbol. Con su calidad. En total, en 15 partidos jugados de 'txuri urdin', suma 4 asistencias y 3 goles. El último, un golazo ante Osasuna.

Y no solo son números lo que aporta, pues cuando la jugada pasa por sus botas mejora. Cuando entra en contacto con el balón se sabe que algo va a pasar. Gracias a él, en parte, la Real Sociedad está peleando por los puestos Champions mediada la competición.

Porque lo de Odegaard ha sido un ejercicio de paciencia. Se sabía que había algo, que el diamante estaba ahí y que era cuestión de pulirlo bien. No lo tuvo fácil, por la presión que había alrededor de él. Porque, en el fondo, no dejaba de ser un niño que dejó su casa y su país para jugar nada más y nada menos que en el Real Madrid. El tiempo ha dado la razón al club blanco.

De esos jugadores que ahora cuestan más de 100 millones

El noruego es suyo. Y de haber esperado hasta el día de hoy a saber cuántos millones de euros habría tenido que pagar por hacerse con los servicios del que está llamado a ser el gran líder de la selección de Noruega. Por fútbol, por proyección y por margen de mejora, sin duda habría sido una cantidad de tres cifras.

El jugador que llegó en enero de 2015 con 17 años ya es todo un hombre. Ya se ha formado tanto físicamente como en competición, y en su primer curso en LaLiga, en un torneo exigente como pocos, se está saliendo en un equipo histórico como la Real Sociedad. El Santiago Bernabéu ya se frota las manos con el jugador que tienen, y que vestirá el blanco más pronto que tarde.