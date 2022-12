Tras toda una vida en el Real Madrid, Marcelo dejaba este verano la que siempre fue su casa para emprender una nueva aventura en el Olympiakos griego. Tras varios meses desde que se incorporara al equipo, este jueves el lateral estrenó su cuenta goleadora en su nuevo equipo con nada más y nada menos que un doblete.

El primer gol llegó con empate a uno en el marcador. Marcelo recibe y se perfila para pegarle al balón con la pierna derecha, su pierna menos buena, marcando un auténtico golazo por la escuadra. Un tiro imposible de alcanzar para el portero rival.

El segundo gol del brasileño sería el 4-1 definitivo. El lateral recibe un pase elevado que recibe en el área, pero tiene un par de defensores a los lados. Para zafarse de él, Marcelo da un pequeño toque hacia delante para dejarlos atrás y cuando ya casi no le queda campo, fusila con un zurdazo al que el portero no puede apenas reaccionar.

