Mandzukic, Vietto, Jackson, Gameiro, Costa... ¿y Morata? La odisea del Atlético para encontrar un '9'

Corría la temporada 2013-14 cuando la pareja Diego Costa - David Villa llevaba al Atlético a conquistar LaLiga y a jugar una final de Champions. Corría ese año cuando los rojiblancos acertaban sí o sí con cada delantero que contrataban. Unos se iban, otros llegaban, pero todos marcaban y se convertían en referentes ofensivos. Torres, Agüero, Forlán, Falcao, Diego Costa, David Villa... y ya. Porque desde 2014 el equipo de Simeone no da con la tecla con el '9'.

No será porque no lo han intentado, o porque no se han dejado el talonario en busca del futbolista ideal. Primero, tras la marcha de David Villa y de Diego Costa al New York City y al Chelesa lo intentaron con Mario Mandzukic y con Antoine Griezmann. El francés sin duda ha funcionado, pero el '9' que debía ser el croata fue de más a menos hasta el regreso de Fernando Torres a la ribera del Manzanares. Cuarenta y tres partidos jugó el ex de la Juventus, marcando 20 dianas.

Todo por 22 millones, para luego marcharse a la Juventus por 18 millones. Por él llegaron varios, como Vietto. El argentino, que hizo gran curso en Villarreal, ha pasado de cesión en cesión por equipos como Sevilla, Valencia y, en estos momentos, Fulham. Ni la sombra de lo que fue cuando se le fichó. Otro que recaló en el Atlético fue Jackson Martínez... que estuvo hasta diciembre de la 2015-16.

Venía avalado por sus años en el Oporto, pero ni Simeone ni sus compañeros llegaron a entender bien al cafetero. Fue su último año, o sus últimos meses, en la élite. De ahí pasó a China, en un traspaso por el que el Atlético recuperó buena parte de los 35 millones invertidos en su fichaje, y ahora en Portugal de nuevo. Las lesiones le han lastrado.

Como lo nuevo no funcionaba, tocó pensar en lo 'antiguo' con el regreso de Diego Costa. El Cholo le quería a él, pero llegó Gameiro ante la negativa negociadora del Chelsea. El francés costó 30 millones y tras dos temporadas ya se ha marchado. Costa volvió, pero no ha sido ni mucho menos la vuelta soñada. Mucha brega, pero pocos goles y las suficientes lesiones como para que el Atlético se plantee un traspaso y otro nuevo fichaje.

El fichaje de Álvaro Morata, otro jugador muy del agrado de Diego Simeone. Y, como Costa, también llegaría del Chelsea. Cesión con opción de compra obligatoria en verano. No está para excesos el club del Metropolitano, sobre todo en el tema salarial por el enorme sueldo que percibe Antoine Griezmann. Para que llegue Morata, debe haber salidas, y una de ellas apunta a ser Nikola Kalinic, otro '9' que no ha terminado con hacerse con un sitio ni estando Diego Costa lesionado.

La odisea del Atlético para encontrar un delantero puro, a pesar de los aciertos pasados, lleva ya cinco años. Mucho tiempo, y mucho dinero, pues en total los rojiblancos se han gastado 172 millones en un goleador para acompañar a un Griezmann que lleva mucho tiempo 'solo'. Morata, próxima intentona para un puesto que muchas alegrías dio en su tiempo y que pocas está dando en éste.