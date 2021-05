La Premier League se ha visto obligada a aplazar el encuentro entre el Manchester United y el Liverpool debido a que los aficionados de los 'diablos rojos' han asaltado el estadio.

Alrededor de unos 200 fans entraron en el Old Trafford rompiendo la burbuja de seguridad del coronavirus, lo que ponía en peligro la salud de los jugadores y por tanto no ha sido posible disputar el partido. Aunque las protestas no han acabado ahí, sino que otras 700 personas se personaron en el hotel de concentración de los 'Diablos Rojos'.

"Tras la brecha de seguridad en Old Trafford, el partido entre Manchester United y Liverpool se pospone. Esta es una decisión tomada por la Policía, ambos clubes, la Premier League y las autoridades locales", ha anunciado la Premier League en un comunicado mientras añadía: "La seguridad y protección de todos en Old Trafford sigue siendo de suma importancia. Entendemos y respetamos los sentimientos, pero condenamos todos los actos de violencia, daños e infracciones, especialmente los asociados al COVID-19. Los aficionados tienen muchos canales para dar a conocer sus puntos de vista, pero las acciones de una minoría vistas hoy no tienen justificación".

Por el momento no se conoce la nueva fecha en la que se disputará el encuentro, un encuentro muy importante para la liga ya que en caso de que gane el Liverpool, el City se proclamaría campeón matemáticamente.