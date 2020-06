En medio de las protestas contra el racismo tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía estadounidense, muchos deportistas también se han unido a estas reivindicaciones. Desde Lewis Hamilton, pasando por la NBA hasta llegar a la Bundesliga.

Los futbolistas del Mainz 05 celebraron uno de los goles de su última jornada arrodillándose, imitando el gesto que realizan los miles de manifestantes que se congregan en muchas ciudades de Estados Unidos.

Este gesto antirracista por parte de esos jugadores ha provocado las críticas de un aficionado del club, que lanzó un mensaje racista y rápidamente fue reprendido por la cuenta oficial de Twitter del mismo.

El citado aficionado aseguró que no se sentía representado por un equipo en el que hay "demasiados negros". "Desde hace meses que ya no me puedo identificar con este club. He empezado a tener la sensación de que se está jugando la Copa de África y no la Bundesliga", dice en su lamentable mensaje.

Después, tras anunciar que se daba de baja como socio, el Mainz 05 celebró esta decisión: "Para nosotros solo cuenta que alguien comparta nuestros valores. A la gente que los comparte la recibimos en nuestra comunidad. Por ellos nos alegramos de que usted deje de ser socio puesto que no comparte los valores básicos del club".

Asimismo, a raíz de este lamentable episodio, el club recordó que en sus valores está "ofrecer a niños, jóvenes y adultos una patria deportiva sin importar el género, el origen, el color de la piel, las creencias religiosas, la posición social ni la orientación sexual".