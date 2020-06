Tras la muerte de George Floyd a manos de un policía norteamericano, las redes sociales se han llenado de mensajes de homenaje y mensajes reivindicativos contra el racismo.

Sobre todo en Estados Unidos, aunque este movimiento se ha extendido a otros muchos países. El deporte es uno de los estamentos que más ha alzado la voz. La NBA, la NFL... muchas ligas han mostrado su repulsa.

En Inglatera, el West Bromwich Albion compartió una imagen con la etiqueta #BlackOutTuesday y el mensaje: "Together we are stronger" (juntos somos más fuertes).

A esta publicación contestó un usuario de Twitter, aficionado y abonado del equipo, con un comentario que rápidamente recibió la condena de las redes e incluso del propio club. "Patético. Cancelad mi abono de la temporada", decía este aficionado.

Y el club contestó con un mensaje escueto, pero muy contundente: "No te echaremos de menos". Un mensaje que alcanzó los 80.000 'likes' en apenas pocas horas.

El West Brom es uno de los equipos históricos del fútbol inglés. Formó parte de los clubes que fundaron la 'Football League' inglesa y ganó un título de la Premier League en el año 1920. Actualmente se encuentra en Segunda División, la denominada Championship.

Gesto del Liverpool

El equipo dirigido por Jurgen Klopp fue en primero en realizar un gesto público tras la muerte de Floyd. Fueron los futbolistas y todo el staff técnico quienes lo llevaron a cabo.

En el entrenamiento de este lunes, la plantilla se colocó hincando rodilla sobre el césped, justo antes de empezar el entrenamiento. Un gesto de denuncia ante los hechos ocurridos en Estados Unidos que también han repetido otros clubes ingleses.