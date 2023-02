Tras unas semanas difíciles, la destitución de Gattuso y un 2-0 en contra en el Santiago Bernabéu tras irse al descanso con empate, los ánimos estaban muy caldeados entre los jugadores del Valencia CF.

Al final, la frustración se vio reflejada en Gabriel Paulista. En una jugada aislada y sin peligro, el central se lanzó a darle una patada a Vinicius sin intención de luchar por el balón.

Alberola Rojas rápidamente le mostró la roja y se formó una pequeña tangana entre jugadores de ambos equipos.

Pues bien, durante la retransmisión de la 'ESPN', Mario Kempes, leyenda del Valencia, hizo unos comentarios tras la acción que no han gustado mucho al madridismo.

"Estaba clarito eso y lo agarró bien, ¿eh? Viene en el aire, si le pilla con la pierna apoyada, le rompe todo", comentó el campeón del mundo con Argentina en 1978.

"Lo dije y alguno me va a dar la razón: a Vinicius le gusta jugar con el contrario y va a haber alguno que no le va a perdonar. Y eso que Paulista le pega abajo. Si le pega en la rodilla... no sé que hubiera pasado", añadió.

Las redes no tardaron en cargar contra Kempes por lo que consideran unos comentarios antideportivos tras una acción que para nada casa con los valores del deporte.