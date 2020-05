El Real Madrid no ha vuelto a los entrenamientos y ya tiene a su primer lesionado. Se trata de Luka Jovic, que sigue con su particular 'via crucis' en su temporada de estreno en el club blanco. El delantero tiene roto un hueso del pie.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Luka Jovic por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una fractura extraarticular en el hueso calcáneo del pie derecho. Pendiente de evolución", dice el comunicado emitido por los madridistas.

Al parecer, Jovic se lesionó mientras se ejercitaba en su casa como parte del trabajo del club en este periodo de confinamiento y de cuarentena por el coronavirus.

El tiempo estimado de baja es de varias semanas, aunque aún no hay calendario confirmado para el regreso de la competición. Sea como fuese, Jovic debería primero recuperarse y luego ponerse al mismo ritmo que sus compañeros tras dos meses y medio sin jugar un partido.

El serbio, quien fuera delantero de moda el pasado curso gracias a su labor en el Eintracht, está pasando completamente desapercibido y no es ni de lejos el 'killer' que se esperaba. El Real Madrid pagó 60 millones por él, pero sus datos hablan por sí mismos.

Un par de goles en 24 partidos es la estadística de un futbolista que no ha convencido a Zinedine Zidane.