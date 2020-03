A Luka Jovic le pitan los oídos desde hace ya varios días. El delantero serbio, en su país tras abandonar España y en el ojo del huracán por supuestamente haberse saltado la cuarentena, ha recibido un buen palo de Stepanovic, exentrenador serbio del Athletic de Bilbao.

"Trabaja al cien por cien para arruinar su carrera. Todo lo que hacía es contra sí mismo. Tuvo suerte de que Adi Hutter le diera una oportunidad en el Eintracht para ser el fichaje más caro de Serbia al irse al Real Madrid", afirmó en el 'Kurir'.

Sesenta millones le costó a los blancos el fichaje de Jovic, que la pasada temporada era el delantero de moda en toda Europa. En esta, sin embargo, no está teniendo todo consigo y apenas cuenta para Zinedine ZIdane.

"Luka no piensa en sí mismo. Sería mejor que se callase y que no hablase. Cuando te dicen que algo está prohibido... No puedo creer que haya hecho algo como esto", prosigue Stepanovic.

Todo porque Jovic, supuestamente, se saltó la cuarentena en su país. Su padre llegó a afirmar que si se le declaraba culpable debía ir a la cárcel, pero también dijo que las fotos en cuestión fueron tomadas en España hace semanas.

Sea lo que sea, los números son los que son y de momento Jovic está a años luz del delantero 'top' que despuntó en el Eintracht el pasado curso.

El serbio apenas lleva dos goles en 24 partidos con el Real Madrid, y además de su escasez anotadora denota cierta desconexión cuando se viste de corto y sale al verde.