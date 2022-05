Luis Suárez no renovará su contrato con el Atlético de Madrid y abandonará el club este mismo verano. El delantero uruguayo ha confesado que se enteró el día previo a la despedida en el estadio Wanda Metropolitano de su marcha del conjunto colchonero. Suárez se pasó por los micrófonos de 'El Larguero' de la 'Cadena SER' para analizar su salida y hablar acerca de la liga conquistada la temporada pasada.

El delantero ha comparado el éxito del Atleti la pasada campaña con su experiencia tras su paso por el FC Barcelona. Las diferencias son obvias: "La verdad es que de la forma que se celebró y se disfrutó y los nervios que se vivían previos a los partidos... Yo tuve suerte de ganar con el Barça muchos títulos y no se sufría así. Aquí era tensión, nervios en los entrenamientos, en los partidos...".

"Yo estaba acostumbrado a estar más relajado. Hacía bromas con Leo Messi antes del calentamiento, antes de entrar, riéndome... Y aquí no había una risa. Es la tensión de competir. Es una sensación especial ganar una Liga en el Atleti, los compañeros te van enseñando lo que es el Atleti", añadió el uruguayo desvelando alguna de las claves del 'efecto Simeone' en el conjunto colchonero.

No obstante, reconoció que esperaba mucho más del equipo este año, ya que cree que no tuvieron la tensión y el hambre de la temporada pasada y eso se notó. Por último, Suárez confesó que en el Atleti el trabajo, el sacrificio y el esfuerzo es bastante más grande que en otros clubes como el Barcelona: "En algunos partidos he corrido más de 10 kilómetros, en el Barça no pasaba de 9,100. Te acostumbras".