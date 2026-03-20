Luis de la Fuente convoca por primera vez a Joan Garcia

La selección española jugará dos partidos amistosos en esta ventana contra Serbia y contra Egipto.

Joan Garcia ha sido convocado con España por primera vez. Está en la lista de Luis de la Fuente para los partidos amistosos contra Serbia y contra Egipto, que se jugarán en los estadios de La Cerámica y en el RCDE Stadium de Barcelona.

Hay cuatro porteros en la convocatoria: Unai Simón, David Raya, Remiro y Joan García.

Víctor Muñoz y Barrenetxea son las dos grandes novedades. También el central Mosquera, del Arsenal.

La lista completa

Porteros: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan Garcia.

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Grimaldo, Marcos Llorente, Laporte, Huijsen, Cucurella y Mosquera.

Centrocampistas: Rodri, Pedri, Fornals, Dani Olmo, Zubimendi, Carlos Soler y Fermín.

Delanteros: Barrenetxea, Baena, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias, Yeremy Pino y Ferran Torres.