Con el París Saint-Germain ganando 0-1 frente al Olympique de Marsella en 'Le Classique', Luis Enrique sustituyó a Kylian Mbappé en el minuto 65.

El delantero, al ver su número en el cartelón, torció el gesto y se retiró directamente al túnel de vestuarios junto a Ousmane Dembélé.

Mbappé tan solo ha completado los noventa minutos en uno de los últimos siete partidos en Ligue 1, hecho por el que le preguntaron a Luis Enrique en zona mixta.

El asturiano, con su soltura de siempre, sacó pecho de su decisión: "Es la misma música todas las semanas, es agotador. Soy entrenador, tomo decisiones todos los días. Seguiré haciéndolo hasta mi último día en París. Siempre trato de encontrar la mejor solución para el equipo. Si no entiendes mis decisiones, no me importa".

Tras anunciar su decisión de abandonar el PSG al término de la temporada, Luis Enrique dijo hace semanas que se tenían que preparar para la marcha de Mbappé y que por ello debían comenzar a jugar sin él. Todo apunta a que esta imagen se repetirá más veces hasta junio.