Muchos han sido los rumores sobre una salida de Luis Enrique cuando terminara el Mundial de Qatar. Y el campeonato ya ha terminado para el equipo español, eliminado en octavos de final por la selección de Marruecos en la tanda de penaltis.

Lusi Enrique fue preguntado por esto en declaraciones posteriores al encuentro: "No voy a hablar de esto. Ahora mismo tengo ganas de llegar a casa, de ver a mi gente, de ver a mis perros".

"Ahora el futuro me importa cero. Hay que asimilar la decepción y llevarla de la mejor manera", comentó el entrenador.

Y repitió su mensaje, afirmando que el anuncio sobre su futuro no sería en este momento: "No puedo decir si voy a seguir porque no lo sé".

Ferran Torres también valoró el futuro del seleccionador: "Estamos a muerte con él. Lo que decida será lo mejor. Intentaremos también convencer a los veteranos de que se queden".

Sobre la tanda de penaltis, el seleccionador dijo que era "el máximo responsable": "Es responsabilidad mía. Justamente yo decidí los tres primeros lanzadores, los especialistas. Los otros, los jugadores, pero ni hemos llegado. Bono es un portero espectacular en este aspecto".

"Siempre se espera que fallen los otros favoritos. Lo siento enormemente por la afición, que me ha transmitido la ilusión. Lo hemos intentado de todas las maneras y por eso lo siento", ha expresado.