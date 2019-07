Qué importantes son las ruedas de prensa. Y qué importante es también, y sobre todo, que se entienda bien qué es lo que quieres decir y has dicho. Con tanto viaje por Europa, los traductores son fundamentales... y lo cierto es que varios de ellos han dejado momentos para la historia ante los micros.

Jose Mourinho bien lo sabe, pues él ya cuando estuvo en el Real Madrid se las tuvo con un traductor. "No, no. Yo no he dicho eso", le espetó el portugués a uno tras escuchar su traducción. Idiomas sabe el portugués.

Por su parte, Luis Aragonés fue mucho más 'castizo': "Tu traduce cualquier cosa".

Además, si algo nos enseñó una de las ruedas de prensa de Nuno cuando estaba en el Valencia, es que si un traductor acude a la cita con muchos papeles algo va a pasar. "Cuando hable, tú escribe", dijo el técnico. "No me da tiempo", respondió el traductor.

Simeone llegó a solicitar "ayuda" ante la no presencia de un experto en español - alemán para un rueda de prensa. Y Neville dejó tirado a su traductor antes de que éste terminase su trabajo.

