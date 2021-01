La muerte de Diego Armando Maradona conmocionó al mundo del fútbol el pasado 25 de noviembre. A sus 60 años, y tras una vida de marcada por sus excesos, 'El Pelusa' falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

En su regreso a 'El Chiringuito' tras unos meses de ausencia dada la situación sanitaria, 'Loco' Gatti recordó al '10' y el día de su muerte.

"Me llamó mi mujer llorando. Me parecía mentira", explicó el exguardameta argentino, que también señaló que su amigo "no estaba bien": "Diego no podía vivir, no tenía vida. Ya está descansando en paz".

"Aquellos que hemos conocido a Diego y teníamos cierta amistad sabíamos que no estaba bien", añadió Gatti.

A su vez, el colaborador recordó el fichaje de Maradona por Boca Juniors cuando él militaba en el conjunto argentino: "Cuando llegó a Boca Diego era muy tímido. Maradona todavía no era Maradona".