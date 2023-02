Emoción al máximo con la gala 'The Best', retransmitida en directo en MEGA por Josep Pedrerol y todo su equipo, en un evento en el que reinó Lionel Messi. El argentino, campeón del mundo con la Albiceleste y jugador del PSG, se alzó como el mejor para la FIFA... y el Lobo Carrasco.

El colaborador de 'El Chiringuito', que ya celebró por todo lo alto el Mundial de Argentina en Qatar, no olvida la época de Messi en el Barça. No olvida todos los éxitos que el argentino logró de azulgrana y a dónde llevó al club. Y se le pudo ver visiblemente emocionado con el 'The Best' en el discurso del argentino.

"No había debate en el premio. Desde el 18 de diciembre... todo serán trofeos para Leo", dijo en el especial.

Lionel Messi estaba entre los tres elegidos para hacerse con el 'The Best'. Junto a él, Karim Benzema, campeón de Champions League y de LaLiga con el Real Madrid, y Kylian Mbappé, compañero de Messi en el PSG y subcampeón del mundo.

Pero el argentino partía como favorito. A pesar de que su primer curso con el PSG no fue del todo excelso, conquistando la Ligue 1 pero cayendo de forma prematura en Champions ante el Real Madrid, su Mundial fue exquisito.

Fue el líder de su selección, llevando a los de Scaloni a una nueva final tras la disputada en 2014 y, esta vez sí, logrando la tercera estrella para Argentina.

Todos los premios en los que la selección sudamericana ha estado involucrada en el The Best se han teñido de Albiceleste. Dibu Martínez, mejor portero; Lionel Scaloni, mejor entrenador; Leo Messi, mejor jugador.