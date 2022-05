Kylian Mbappé ya abandona Madrid. El francés estaba en la capital de España, esa fue la noticia que revolucionó el mundo del fútbol ayer lunes, y las cámaras de 'El Chiringuito de Jugones' captaron la imagen del futbolista del París Saint-Germain. Tal y como informó Edu Aguirre en el programa, el delantero francés no viajó solo.

"Mbappé llegó y se encontró con que todo Madrid se ha revolucionado con su llegada. Llegó en la mañana de ayer con dos amigos, Achraf y la familia de Achraf. No está el padre de Mbappé, no está la abogada, no está la madre...", apuntó.

"El grupo de amigos ha salido a cenar a un restaurante en el que, por lo que sea, estaba lleno o la zona privada estaba ocupada y han tenido que ir a otro restaurante, que es donde ha cenado Nasser Al-Khelaïfi, el presidente del París Saint-Germain", continuó.

"Había una reserva para Mbappé, Achraf y más amigos en el restaurante donde ha cenado Nasser Al-Khelaïfi. Llegan allí y se dan cuenta de que hay una cantidad de prensa increíble porque estaba el propio Nasser Al-Khelaïfi", añadió el tertuliano.

Además, aseguró que esta situación no ha agradado nada a la estrella del PSG: "Esto a Mbappé no le ha hecho ninguna gracia. Él ha intentado pasar desapercibido continuamente desde que llegó a Madrid, y la presencia de tanta prensa no le ha hecho gracia".

"Y lo más importante, tampoco le ha hecho gracia enterarse cuando estaban llegando al restaurante de que allí había cenado Nasser Al-Khelaïfi. Ha preferido quitarse de historias, quitarse de líos, quitarse de poder cruzarse con el presidente... así que han decidido irse a otro sitio. No han coincidido en ningún momento", concluyó.

Precisamente a las puertas del restaurante se encontró Álex Silvestre al directivo del conjunto parisino: "¿Mbappé jugará en el Real Madrid la próxima temporada?", a lo que respondió: "Vaya pregunta, vaya pregunta", sin negarlo en ningún momento y con una sonrisa en su rostro.

El presentador, Josep Pedrerol, informó de que el Real Madrid no contaba con este viaje de Mbappé: "En el Real Madrid están sorprendidos con la presencia de Mbappé en Madrid". "Mbappé no ha venido a Madrid por nada relacionado con su mudanza. Él siempre ha querido jugar en el Madrid pero su madre ha seguido escuchando al PSG por educación y todo lo demás hasta hace una semana. Si es por dinero se quedaría, él quiere jugar al fútbol", sentenció.

Unas horas antes, en el programa 'Sportplus' del canal oficial de Twitch de 'El Chiringuito de Jugones', Pedrerol también se pronunció al respecto: "Estoy sorprendido con que Mbappé se exponga así. No tengo claro que sea una buena noticia este viaje de Mbappé... No me gusta mucho". No obstante, cree que este viaje "es una escapada para pasarlo bien" y que Mbappé ha pensado: "Si me pueden ver, que me vean".

Por último, el exfutbolista del conjunto blanco, José María Gutiérrez 'Guti', también se mojó en el programa: "Benzema tiene 34 años, en teoría Jovic y Mariano van a salir... no lo entiendo, pero lo respeto. Me quedo tranquilo porque si el Real Madrid no va a por Haaland es porque tiene muy claro a Mbappé".