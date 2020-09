Lionel Messi no solo ha hablado de lo profesional en sus palabras a 'Goal'. En su charla con el medio, en la que confirmó que se quedaba en el Barça, hubo sitio para la familia y para cómo han vivido sus hijos el poder irse de la Ciudad Condal.

"Thiago es más mayor y escuchó algo en la tele. Me preguntaba. No quería saber nada de poder irnos y tener que ir a un colegio nuevo. Lloraba y me decía 'no nos vayamos'. Fue muy duro, pero entendible. Es muy complicado tomar una decisión", dice Messi.

Sobre Mateo, el 10 reconoce que ni se enteró: "Es pequeño y no se da cuenta qué es el irte a otro lugar y hacer vida en otro sitio durante unos años".

"Mis hijos no querían irse, ni tampoco cambiar de colegio. Pero miré más allá. Quiero competir al máximo nivel y ganar títulos. Puedes ganar o perder la Champions, pero tienes que competirla. No como pasó en Roma, Liverpool o Lisboa", afirma.

También dice cómo fue el momento en que reveló a su familia que se quería ir del Barça: "Fue un drama bárbaro. Todos llorando".

"Estos días han sido duros para todos pero tenía claro lo que quería. Mi mujer, con todo el dolor del alma, me apoyaba y me acompañaba", cuenta Messi.

Al final, el argentino, tras el burofax y no presentarse ni a las PCR ni a entrenarse con sus compañeros, sigue en el Barcelona. "No quería ir a juicio contra el club de mi vida. Bartomeu me dijo que era eso o pagar los 700 millones de cláusula".

"Me dijo que me podía ir cuando acabara la temporada, pero no ha cumplido con su palabra", dijo Messi, en uno de sus dardos contra el actual presidente del Barcelona.

Te puede interesar

El barcelonismo perdona a Messi... con un 'pero': "Encantada de que siga, pero lo que ha hecho no me parece bien"

Del 'se queda' de Piqué a las lágrimas de Griezmann y Guardiola: los memes de la continuidad de Messi en el Barça

Josep Pedrerol, en 'Más Vale Tarde': "Messi no va a juicio no por el bien del Barça, sino porque sabe que lo perdería"