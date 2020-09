Lionel Messi seguirá en el Barcelona. Tras mandar un burofax pidiendo irse y tras un vídeo con un único medio de comunicación en el que además de confirmar que se queda atiza al club, la afición culé ha recibido con gran alegría la continuidad de su estrella... al menos por un año más.

"Hay que tener memoria. Este señor nos ha dado muchas alegrías", reconoce un hincha azulgrana sobre Messi.

Y es que para muchos es "lo mejor" que Messi podía hacer: "Esta es su casa. Es perfecto para todos los culés".

Eso sí, no todos lo ven de buenas maneras y critican, sobre todo, su proceder: "Con lo que ha hecho me parece fatal. No es bueno que se quede en el Barça".

"Encantada de que se quede, pero lo que ha hecho no me parece bien", cuenta otra aficionada del Barça.

Y es que han sido días complicados en la parroquia azulgrana: "Lo viví con intriga y asustado".

Sobre si se olvidarán pronto de todo lo que ha pasado, alguno lo tiene claro: "En cuanto entre al campo y marque goles la gente aplaudirá".

