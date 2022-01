Lionel Messi señaló a una gran leyenda del Liverpool... al menos según las palabras de dicha leyenda. Jamie Carragher, uno de los más grandes del club 'red' del siglo XXI, ha afirmado que el argentino le llamó "burro" después de que pusiera en duda su marcha al PSG.

Fue en 'Friday Night Football' cuando el central confirmó las palabras de Messi en Instagram.

"Recibí un mensaje privado. Era de Messi. No lo voy a enseñar, pero básicamente me llamó burro", afirma el zaguero.

Carraghe, en el programa, habló directamente a Messi: "Lionel, te amo absolutamente. Eres el mejor jugador de todos los tiempos".

"Comparado contigo yo era un burro. Lo acepto, pero no vas a entrar en el once de 2021. No lo has hecho lo bastante bien. Ganar la Copa América no es bastante para dejara a Salah fuera", sentencia.

Messi aún no ha dado su mejor versión en el PSG, al menos en la Ligue 1. El argentino está en proceso de adaptación tras toda una vida en el Barça... y no es algo sencillo para nadie.