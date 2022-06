Leonardo, ya exdirector deportivo del PSG, ha hablado en 'L'Equipe' sobre su salida del club de París y ha negado, más o menos, que su marcha tuviera algo que ver con la renovación y la decisión de Kylian Mbappé de seguir en la capital de Francia.

"No, no fue eso lo que me dijeron... pero no quiero entrar en eso", dijo en el citado medio galo.

Y felicita al club por lo logrado: "Mantener a un jugador de ese nivel, francés y de París, es importante para la Ligue 1 y el PSG".

Pero sigue dando vueltas al tema: "Es tu criterio, el que choque que todo sea la noche en que Mbappé renueva y en la que se gana el título".

"Juzgar es más sencillo que decidir. Tomar decisiones no es fácil. Todos estamos bajo presión", cuenta Leonardo.

El exdirector deportivo del PSG no olvida la noche de la eliminación ante el Real Madrid: "Pierdes en octavos y 'vaya mierda, es la dirección deportiva, el equipo..."

"Llegaron tres jóvenes talentos como Hakimi, Nuno Mendes, Donnarumma... y también jugadores como Ramos, Wijnaldum y Messi. Todo el mundo dijo '¿qué es esto?", cuenta.

Y sobre Messi reconoce que no lo esperaban: "Fue inesperado. ¡He participado en el único traspaso de Messi! Están Pelé, Maradona y él".

"Cuando hago balance cuento las Ligas, la final de la Champions... y el fichaje de Messi", sentencia.