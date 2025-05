Lamine Yamal renueva con el FC Barcelona hasta 2031

Los culés ya pueden respirar tranquilos: Lamine Yamal ya ha firmado su nuevo contrato con el FC Barcelona, que le unirá al conjunto azulgrana hasta 2031.

El acuerdo lo ha anunciado el propio club en la tarde de este martes y entrará en vigor el próximo 13 de julio, cuando el de Mataró cumplirá 18 años.

La firma se ha producido en las oficinas del Camp Nou, donde le esperaban desde horas antes Joan Laporta, Rafa Yuste, Deco y Enric Masip.

La ampliación del contrato llevará consigo una importante subida salarial que le pondrá cerca de Lewandowski y De Jong, los mejores pagados de la plantilla.

Tal y como informó José Álvarez en 'El Chiringuito', Lamine Yamal cobrará ocho millones de euros netos por temporada que se incrementarán en dos cada año que cumpla como azulgrana.

