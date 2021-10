Leo Messi ha concedido una entrevista a 'France Football'. El argentino del PSG, ex del Barça, está nuevamente nominado al Balón de Oro y es uno de los grandes candidatos para llevarse otra vez el trofeo. De hacerlo, esta vez, sería como jugador del club parisino.

Y no del Barça, club que dejó en verano de manera "no esperada", tal y como reconoce en sus palabras para la publicación gala.

"No me lo esperaba. Tenía en mente firmar ya y empezar a entrenarme. Pensé que solo faltaba la firma, pero...", argumenta.

Porque todo cambió a su llegada a la Ciudad Condal: "Me dijeron que ya no me podía quedar y que me buscase otro club. Que no tenían medios para renovarme".

"Todo eso cambió mis planes y fue muy complicado de aceptar. Pensar que íbamos a irnos, en la familia, en los niños... Era la primera vez que me pasaba en toda mi carrera", cuenta.

Messi cuenta además que tenía en su cabeza el acabar su carrera en el Barça: "Muchas cosas pasaron por mi mente, pero no tuve más remedio"

Y del Barça, al PSG: "Se arregló todo bastante rápido, aunque tenía otras propuestas. Me sedujo el proyecto".

"Saber que tenía amigos en el vestuario me hizo decidirme a mí mismo", sentencia Leo Messi.

