Jesé Rodríguez vuelve a estar en el centro de la polémica por motivos extradeportivos. En su cuenta de Instagram en la que promociona su música ha publicado un lamentable mensaje machista.

"Yo con mi dinero puedo hacer lo que me salga de los huevos. Nadie me ha regalado nada. Si mis hijos hoy en día están bien y viven bien es gracias a mí, porque a algunas mujeres no les gusta trabajar y les gusta ganarse bolsos o lujos sentadas o poniendo el culo", comienza su mensaje el futbolista, que actualmente se encuentra sin equipo.

"Eso sí que es triste. Tiren lo que quieran que yo no tengo miedo, y a las malas menos", continúa el canario, que estos días se encuentra en su ciudad entrenando en solitario a la espera de una nueva oportunidad en el fútbol.

El Paris Saint-Germain rescindió el contrato de Jesé después de sus escándalos extradeportivos y de su poca presencia en forma de minutos. No contaba para Thomas Tuchel en este comienzo de temporada en el que no salió cedido.

Ahora vuelve al centro de la diana por unas lamentables palabras en su Instagram, un mensaje que ha recibido cientos de críticas en redes sociales.