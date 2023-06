Monchi es una institución en el Sevilla. Primero, lo fue como portero, y posteriormente por su trabajo en los despachos. Bajo su mando en la dirección deportiva, el club hispalense ha hecho bueno el dicho de comprar barato y vender caro, lo que ha llevado a la entidad a lo más alto en Europa.

Un total de siete títulos de Europa League suman los andaluces, y eso siempre estará en la memoria de los aficionados... como también lo estará la figura de Monchi como una de las personas más importantes que ha habido en la historia del Sevilla.

En su despedida, Monchi llegó a la antesala del palco del Sánchez-Pizjuán con un rostro contemplativo, consciente de los buenos momentos que ha vivido en el club de su corazón.

Tras ser recibido con una sonora ovación, y ver un emotivo vídeo de algunos momentos en su etapa, tomó la palabra el presidente José Castro: "Monchi, tú eres historia del Sevilla FC, historia con mayúsculas. Y te vas por la puerta grande".

El discurso de Monchi

Luego, turno de Monchi: "No tengo preparado nada para decir. Viendo ahora el vídeo, sigo pensando que esto es una pesadilla y que alguien va a venir a pellizcarme para decirme que esto no es real, que no me estoy yendo del Sevilla".

"Quiero que sea una comparecencia en la que yo pueda explicar por qué me tengo que ir del Sevilla. Lo voy a contar para defender mi imagen y mi integridad. Si no lo contara, no podría mirar a la cara a mucha gente que está hoy aquí", añadió.

"Me gustaría detenerme un segundo en la afición del Sevilla.

😯Monchi, en su despedida del Sevilla: "Viendo el vídeo sigo pensando que esto es una pesadilla y que no me voy". pic.twitter.com/rAVqQiIlPz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 23, 2023

No se puede sentir uno más querido, amado y protegido. Es imposible encontrar una afición que respete más a un director deportivo", explicó.

"Quiero mirar para Gol Norte y dar las gracias. Cuando más llovía, esa bandera con mi rostro no ha dejado de ondear", agradeció. "Si no hubiera sido director deportivo del Sevilla, hubiera sido uno más de Gol Norte", desveló.

"Ojalá esto hubiera sido una pesadilla y estuviéramos presentando a un jugador", destacó

Los motivos de su marcha

El ya exdirector deportivo ha dejado entrever las causas de su salida y ha confirmado que no quería irse del Sevilla y que no se marcha "por dinero".

"Sabéis lo vinculado que estoy a San Fernando. Separarte de familia, gente, amigos, de mi casa... Si me voy no es por casualidad. Os puedo decir que he luchado internamente conmigo mismo para quedarme", confesó.

De esta forma, comenzará una nueva aventura en Inglaterra en el Aston Villa, donde se reencontrará con Unai Emery. "El del Aston Villa es un proyecto ilusionante, para poder quitarle una plaza a los de arriba en la Premier. Además, hay una persona que ha trabajado muchos años en este club que me ha convencido".