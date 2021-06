Sereno, con una sonrisa y directo. Así es Toni Kroos. El celebro de la Mannschaft, que debuta el próximo martes en la Eurocopa frente a Francia, ha pasado revista en rueda de prensa y se ha referido a dos compañeros en el Real Madrid, Sergio Ramos y Karim Benzema.

Sobre el todavía capitán blanco, el teutón ha explicado que le gustaría que se quedase "muchos años más", pero que en su decisión él "no puede hacer nada al respecto".

"No sé cómo están las cosas con el club, pero parece que le quedan 20 días de contrato. Es un compañero top, he disfrutado mucho de los años que he jugado con él. Espero que sean muchos más, pero no puedo hacer nada al respecto. Es un gran compañero y el mejor capitán que he tenido en mi carrera", ha aseverado Kroos.

A tenor de la pregunta sobre el regreso de Benzema a 'Les Bleus', Toni le ve "demasiado bueno para no ir": No sé lo que supuso la convocatoria para él. Sé que su exclusión no fue por motivos deportivos, porque simplemente es demasiado bueno para no haber ir convocado anteriormente. Es muy bonito estar sobre el terreno de juego con él, ahora seremos rivales, pero confío en nuestra defensa. Aunque deberemos pararle en equipo.

"Para mí hubiera sido mejor que llegara en el segundo partido del grupo, porque le conozco muy bien, sé lo bueno que es y la gran temporada que está haciendo", ha añadido.

Encuadrada en un duro grupo junto a Francia, Portugal y Hungría, Alemania es consciente de que no parte como favorita en el torneo, pero tal y como ha señalado Kroos, "el objetivo es salir a ganar cada partido"