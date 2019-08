Las anécdotas que dejan las intrahistorias del mercado de fichajes no suelen salir a la luz, pero cuando lo hacen, suelen ser cuanto menos llamativas. Este es el caso del fichaje frustrado de Toni Kroos por el Manchester United en 2014. Tras completar un inconmensurable Mundial en Brasil y con la decisión de no renovar su contrato con el Bayern de Múnich, al centrocampista alemán no le faltaban ofertas.

Una de las más fuertes que le llegó vino desde Old Trafford. El Manchester United, entonces entrenado por David Moyes, buscaba un jugador que llevara las riendas del centro del campo 'red'. En una entrevista a 'GQ', Kroos ha reconocido lo cerca que estuvo de completarse el fichaje: "Sabía que el Manchester me quería yHablamos mucho sobre el plan futbolístico del United y me convenció".

Sin embargo, los planes del United no se concretaron y los cantos de sirena merengues encandilaron a Kroos. "Al final, acordamos hacerlo... verbalmente. No soy alguien que se preocupe por lo que pudo ser. Sí, estuvo cerca. Casi fui jugador del Manchester United, pero no sucedió", afirma con contundencia el alemán.

Desde que fichase por el Real Madrid en 2014, no ha dejado de cosechar logros y títulos, por lo que ha llegado a una conclusión irrefutable: "Una cosa puedo decir con certeza: en el Manchester United no habría ganado la Champions tres veces".