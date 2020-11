Van Dijk, Joe Gomez, Alexander-Arnold, Rhys Williams, Jordan Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mohamed Salah... y Naby Keita. La enfermería del Liverpool parece estar más llena que el vestuario y, a pesar de los buenos resultados que está cosechando el cuadro 'red', Jürgen Klopp ha explotado contra las televisiones, el calendario y los horarios que, según él, merman gravemente el estado de sus jugadores.

El alemán se refirió al problema en las declaraciones posteriores a la victoria de su equipo frente al Leicester (3-0), logrando así auparse al coliderato que comparte con el Tottenham de Mourinho.

"No es sólo nosotros, son los jugadores, los jugadores de Inglaterra, jugadores que jugarán el próximo verano el Europeo. Sky y BT tienen que hablar porque, si seguimos jugando miércoles y sábados a las 12:30 horas, no estoy seguro de que podamos terminar la temporada con once jugadores", expuso en primer lugar Klopp.

"Es realmente difícil para los jugadores, eso es lo complicado. El resto es simplemente una decisión en un escritorio de una oficina. Eso no suena complicado para mí. La gente nos dice que rotemos. ¿Quién? Tenemos jugadores ofensivos para rotar, sí, pero el resto son chicos. Parad de hablar y empezad a tomar decisiones", añadió el teutón.

En el final de su intervención fue cuando Klopp comenzó a entrar en ebullición: "Si alguien me dice algo de los contratos de nuevo, me volveré loco. Los contratos no están hechos para una temporada con COVID. Todos tenemos que adaptarnos. Vosotros os adaptáis, nosotros nos adaptamos, tú estás aquí con una mascarilla... Nos adaptamos a la situación. Todo ha cambiado. Pero con los contratos de televisión es: 'No, dijimos que teníamos esto, por lo que mantenemos esto'. Todo ha cambiado. El mundo entero ha cambiado".