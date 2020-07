Negros e inciertos nubarrones se ciernes sobre el futuro próximo del Valencia CF. El conjunto ché se encuentra inmerso en una profunda crisis institucional y deportiva, en la que la relación entre la directiva y los aficionados está completamente rota, amén de los malos resultados cosechados por el equipo en el presente curso.

Desde Connecticut (Estados Unidos) y en el día de su 66 cumpleaños, una leyenda del cuadro 'blanquinegre', Mario Alberto Kempes, analizó el contexto que engloba ahora al conjunto valencianista, donde la confianza en Lim parece haberse disipado.

"¿Confiar en Lim? Es una pregunta bastante complicada. Yo creo que no, sinceramente. Porque ha demostrado que los partidos no se pueden ver a 12.000 kilómetros para hacer un gran equipo, no para competir con Madrid y Barcelona sino para entrar en la Champions, que se respete, hay que creer en los muchachos. El Valencia tenía una buena plantilla, pero tiene que dejar trabajar. Y si luego tiene que poner dinero, que ponga dinero", señaló 'El Matador' a 'Radio Marca'.

Sobre la purga que quiere hacer el máximo accionista 'ché', Kempes apuntó: "Duele. Después de todo lo que has hecho salir por la puerta chiquita del estadio, eso sí que te molesta. Uno se sacrifica por la gente no por el presidente o el dueño del equipo. Te queda un sabor amargo de boca porque no has podido decir nada de lo que te están haciendo. Si hablas, te echan; si te callas, te toman por tonto. Y cuando las cosas no van bien, la culpa es tuya y te tienes que ir. Y se lavan las manos todos, los directivos que son los grandes culpables".

Así, el exdelantero argentino lanzó un mensaje directo al empresario singapurés: "En lugar de echar a tantos jugadores, ¿por qué no se va uno? Vende el club y deja al Valencia como estaba antes porque antes estaba mal, pero estaba contento. Ahora está mal, y encima está -una palabra que no puedo decir- está jodidito, vamos a decir".

Por último, Kempes quiso destacar la importancia de empezar un proyecto desde cero y con paciencia: "Es que Voro ya no es un bombero es una estación de bomberos entera, ese fuego no lo apaga una dotación. Pero ya termina. Hay que empezar de cero dejar trabajara los que saben, los que tienen los dineros que se los gasten y hacer un Valencia competitivo. Porque hubo un momento en el que era competitivo. Qué pasó luego, no lo sé".