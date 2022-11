Karim Benzema será una de las grandes estrellas del Mundial. El jugador del Real Madrid, actual Balón de Oro y llamado a ser el líder de Francia en el Qatar, ha hablado en 'Telefoot' para mostrar su lado más ambicioso, uno que le ha llevado a ser el mejor jugador del mundo según 'France Football'.

"No quería dejar de jugar al fútbol hasta ganar un Balón de Oro", comienza el delantero francés.

Y sigue: Siempre he creído en mí mismo. Sabía que con mis cualidades y con mi ambición podría ganarlo en algún momento".

"Durante estos últimos cuatro años he estado presionando y empujando para lograr ganar este trofeo", afirma Benzema.

"Cristiano no me ha felicitado, aún"

Además, afirma que Cristiano no le ha escrito para felicitarle por su dorado premio: "No, todavía no me ha escrito".

Benzema, una vez terminada esta primera parte de la temporada con el Real Madrid, parte en la que no ha podido jugar todo lo que él habría querido, ya ha activado el modo Mundial.

"Siento mucho orgullo y alegría. Sabemos qué significa este torneo. Estoy impaciente, no puedo esperar a que comience", relata.

Karim sabe que su selección, Francia, es favorita: "Sobre el papel somos los mejores de nuestro grupo. No debemos escondernos. Tenemos mucho talento".

"Nosotros tenemos que decir que somos favoritos, y tenemos que demostrar que lo somos", sentencia.