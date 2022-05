A cuatro días de su quinta final de Champions League como jugador del Real Madrid, Karim Benzema ha atendido a 'Jugones' y a Josep Pedrerol en el 'media day' que ha realizado el conjunto blanco.

Amén de las sensaciones y motivación con la que llega el equipo a la importantísima cita ante el Liverpool, la actualidad manda y era inevitable no preguntar por el 'caso Mbappé'.

Pedrerol, haciendo referencia al 'no' final del punta galo tras haber dado su palabra a Florentino Pérez, ha sido directo: "¿Te has sentido traicionado por Mbappé?".

Benzema, que tras conocer la decisión de su compañero de selección publicó varias imágenes en Instagram que se entendían como un 'dardo' a Kylian, ha querido desmarcarse de la polémica.

"No es contra Mbappé, es porque a mi me gusta (Tupac) y amo mucho al Real Madrid, el mejor club del mundo. No hay historias de traición. Mira mi Instagram, tengo 10 fotos de Tupac. Es mi favorito, no tiene nada que ver con el fútbol. No es una foto con mensaje. Si tengo un mensaje hablo con la persona", ha explicado.

"Cada uno tiene que estar en sus cosas, pienso que Mbappé si quiere hacer algo no me va a llamar para preguntarme. Cada uno decide sobre su futuro", ha añadido el ariete blanco.

Sobre si le "sorprendió" la decisión del galo, Karim ha deslizado que sí: "Como a todos, pero él tiene sus cosas. Ahora es jugador del PSG y nosotros tenemos un partido muy importante el sábado".

En la noche de este martes, en 'El Chiringuito' se emitirá la entrevista completa de Josep Pedrerol a Karim Benzema. La final de Champions contra el Liverpool, su anécdota con Florentino Pérez, su relación con Cristiano Ronaldo, el momento de su retirada... El francés, a corazón abierto tras la mejor temporada de su vida.