Josh Cavallo, futbolista australiano, reveló que es homosexual hace unos días en un vídeo que fue compartido por decenas de futbolistas profesionales. Ahora el jugador ha mostrado su preocupación con respecto al Mundial de Catar.

Un país en el que las personas homosexuales no pueden expresarse en público: "Leí algo sobre que Catar aplica la pena de muerte a la gente gay, es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí", ha afirmado en una entrevista a 'Guardian's Today in Focus'.

"Esto me entristece. Al final el Mundial es en Catar y uno de los mayores logros de un futbolista profesional es jugar para tu país, y saber que es en un país que no apoya al colectivo gay y que pone en riesgo nuestra propia vida, me aterra y me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno en mi carrera profesional", expresa.

Por otro lado, el jugador ha desvelado la reacción de algunos compañeros de profesión tras hacer pública su homosexualidad: "Hay gente que me ha hablado confidencialmente para decirme que estaban en la misma situación, y también son futbolistas profesionales".

"No solo se lo escondía a mis compañeros, también a mi familia. Se lo escondía a mis amigos, a todo mi alrededor, por lo que solo cuando he podido ser yo mismo es cuando he podido estar relajado, sin preocupación ni estrés", ha finalizado.