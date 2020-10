El rostro y el discurso de José Luis Sánchez en 'El Chiringuito' fue el reflejo de gran parte del madridismo. En un tono serio, pero denotando enfado, el colaborador del programa analizó el partido de los blancos y expuso los problemas del equipo, que radican principalmente en una falta de actitud e intensidad.

"La primera parte ha sido pura impotencia. El Madrid puede perder, de hecho tiene que perder porque juega a un deporte, pero no puede perder así; dejadez, sin espíritu, sin un un grito que pegue un puñetazo en la mesa y saque el carácter del equipo y les haga reaccionar...", señaló en un primer momento el periodista.

A continuación, calificó de "inadmisible" la cara que mostró el equipo de Zinedine Zidane en un momento clave de la temporada y tras caer frente al Cádiz hace unos días: "Creo que la primera parte del Real Madrid es inadmisible, sobre todo en la Champions League. No entiendo como un jugador y un entrenador del Madrid se puede permitir hacer una primera parte así, con todo lo que hay en juego en lo deportivo y en lo económico".

De hecho, equiparó los dos últimos encuentros del club blanco contra equipos eminentemente inferiores en términos de calidad: "Analizas la alineación del Cádiz y la del Shakhtar Donetsk y es que han jugado prácticamente todos, y es que no son malos. Si me dices que has competido frente el City o el Barcelona, y te has llevado dos resultados malos, se puede entender, pero ante dos plantillas tan inferiores, dar esa sensación de impotencia me parece muy preocupante".

Paralelamente, José Luis se refirió a la persona de Zinedine Zidane, desgranado el principal problema del francés: "Está entonando el 'mea culpa' para proteger a sus jugadores, pero tiene que explicar un día por qué su equipo siempre sale dormido y no compite en los primeros 15 minutos. Más allá de proteger al grupo, tiene que poner soluciones a un problema de actitud ya que no consigue motivar a sus jugadores a la hora de empezar el partido, y eso es un lastre".

"Lo peor de todo es que son jugadores extremadamente buenos, que parecen malos", concluyó el periodista, visiblemente enfadado con el elenco blanco, que el sábado tendrá la oportunidad de redimirse frente al FC Barcelona el sábado en 'El Clásico'.