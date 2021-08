170 millones de euros más 10 en bonus. Esa es la oferta que ha presentado el Real Madrid al PSG por Kylian Mbappé y que fue desvelada en exclusiva por 'El Chiringuito'.

José Luis Sánchez analizó la gestión del club blanco para poder hacer tan desembolso: "Esto se ha ido trabajando. Cuando tú tienes un objetivo a largo plazo y a medio plazo... mucha gente cuando le decía al Real Madrid que se moviera en el mercado. 'Si no puedes ir a por Mbappé, ficha a Lautaro'. Pero no porque te hipotecas con ese fichaje durante cinco años".

"¿Qué ha hecho el Madrid durante estos dos últimos años? 180 millones en traspasos, gasto cero. Solo ingresos. Llega la hora de la verdad, vas al banco y dices '¿cuánto tengo?' Esto se llama gestionar", explica Sánchez.

Y sentencia desgranando las ventas que ha hecho el Madrid en los últimos tiempos: "Se abre la oportunidad y cuando el PSG abre la ventana ahí entra el Madrid. Voy a esperar a los fuegos artificiales. Ha vendido a Varane, a Reguilón, a Achraf. A lo mejor no quería, pero tienes que pensar a largo plazo. El Madrid cuando el PSG le aprieta en la primera oferta dice 'todavía tengo más' porque lo he cuidado y lo he preparado".