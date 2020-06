Thibaut Courtois puede estar tranquilo. Joe Hart busca equipo... pero reconoce que no espera una llamada del Real Madrid. El guardameta concedió una entrevista a la 'BBC' y pidió abiertamente que algún equipo le diera la oportunidad de cara a la temporada que viene.

Este martes terminó su contrato con el Burnley y actualmente se encuentra sin equipo. Por eso no se ha escondido a la hora de aparecer en televisión para pedir una oportunidad, algo muy poco habitual en el mundo del fútbol.

"He estado año y medio en el banquillo pero eso no va a poder conmigo. Recuerdo quién soy. Aprendí desde pequeño a mantener las cosas en perspectiva. Debes ser fuerte en la autocrítica, analizar lo que haces y sentirte bien con eso", explica en el citado medio.

Y reconoce que no espera la llamada del Real Madrid, pero pide que alguien "le devuelva la fe en sí mismo". "No me hago ilusiones de que el Real Madrid me vaya a llamar para quitarle el sitio a Courtois, pero seguro que hay mucho por venir, solo necesito que alguien crea en mí", relata.

Hart, de 33 años, ha vestido en 75 ocasiones la camiseta de la selección inglesa. "Para ser portero, soy joven y más joven aún en la edad mental porque solo quiero ir debajo de la portería y que me tiren balones", indica.

Su currículum es extenso. El inglés aterrizó en el Manchester City en el verano de 2006 y desde entonces ha tenido que vivir varias cesiones a otros equipos: Tranmere Rovers, Blackpool, Birmingham City, Torino, West Ham y Burnley, su último club.