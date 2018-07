Joaquín desvela el secreto de su genética: "Estar enganchado a la teta de mi madre hasta los seis años ha sido muy importante"

Genio y figura 😁🤣 pic.twitter.com/mcETONYF07 — Real Betis Balompié (@RealBetis) 28 de mayo de 2018

A sus 36 años, y tras cuajar una gran temporada con el Betis, clasificándose para la Europa League, el andaluz asegura que su genética le "ayuda a estar todavía". Joaquín reconoce que siempre ha comido "muy bien".

"He tenido la suerte de no tener lesiones importantes. La fórmula es cuidarse más que nunca" afirmó el jugador del Real Betis, que bromeó sobre seguir jugando a pesar de su edad. "Yo creo que la gente está deseando que me vaya" pronunció en tono de humor.

El extremo continuará en el equipo bético durante la próxima temporada, en la que tendrán el bonito aliciente de jugar en Europa después de terminar LaLiga en sexta posición.