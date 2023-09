Con motivo de la presentación de un informe económico, Javier Tebas ha hablado ante los medios en la mañana de este jueves en la sede de LaLiga y, como no, ha tratado dos temas de candente actualidad.

Por un lado, el presidente se ha referido al registro de la Guardia Civil en la sede del Comité Técnico Arbitral en busca de información relacionada con Enríquez Negreira.

Según Tebas, para darse este registro ha sido "fundamental" el papel de LaLiga: "Venimos solicitando el informe que se hizo para la UEFA, la encuesta que hicieron a los árbitros y algunas cuestiones más que la RFEF no estaban aportando".

"El juez consideró que la RFEF no podía estar en el caso como acusación particular. Somos prácticamente la única acusación particular que está dando impulso al Caso Negreira aportando inscritos para empujar. El Real Madrid solo hizo el escrito para estar personado, pero no ha hecho nada", ha añadido.

Sobre la imputación del FC Barcelona por cohecho, Javier Tebas ha puesto el foco en el nivel de influencia sobre los árbitros que se habría ejercido.

"Preocupa. El asunto Negreira, Vinicius, Rubiales hace daño. El Caso Negreira suma. Hay que seguir investigando para aclarar bien el nivel de influencia en los ascensos y descensos y en las designaciones", ha explicado.

"El solo hecho de intentar influir ya es un sancionable en el ámbito penal. Eso ya es corrupción deportiva. Pagar desde un club a Negreira es una irregularidad muy grave. Es delito si es para influir", ha añadido.

¿Habrá sanción?

Sobre una futura sanción al Barça por el 'caso Negreira', Tebas ha asegurado que no tienen potestad al respecto.

"No tenemos competencias porque ocurrieron a nivel administrativo. Si hubiéramos podido intervenir, hubiéramos abierto un expediente. No lo hemos podido hacer porque está prescrito", ha señalado.

"Veremos qué sanción puede tener cuando termine el ámbito penal. Las leyes no se pueden hacer retroactivas en este tema, es una disfunción de la Ley del Deporte. En estos casos de intentar influir en los resultados deportivos es muy corta la prescripción porque tarda en aflorar", ha zanjado.