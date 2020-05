Un 'Me gusta' de Isco Alarcón en Twitter le convirtió en 'Trending Topic' durante casi dos días completos. Ese tuit, escrito por el rapero Rayden, rezaba: "Todos los cayetanos son bastardos". Pues bien, el futbolista del Real Madrid ha salido al paso de las críticas.

"Pasaba por aquí simplemente para aclarar que yo no soy verde, ni rojo, ni naranja, ni azul... Simplemente soy un español más", señala el malagueño en una publicación en sus redes sociales.

"Estoy decepcionado, cansado y preocupado ante una situación tan insólita como esta. Aterrado ante la cantidad de víctimas que ha causado esta pandemia. Mi opinión, si es que a alguien le interesa, es que es momento de que los políticos (sean del partido que sean) estén unidos", continúa.

"A mí con esas actitudes no me representa ninguno. Es momento de ser responsables", finaliza Isco Alarcón.

El tuit

El futbolista del Real Madrid dio 'like' a esta publicación del rapero en la que aparecía el lema 'ACAB', originariamente "All Cops Are Bastards" (todos los policías son bastardos), pero con un matiz importante: las siglas 'ACAB' tenían otro significado, "Todos los cayetanos son bastardos".