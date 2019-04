Isco lamenta la nueva lesión de Bale: "Lo está pasando mal, le mando un abrazo"

Isco Alarcón, centrocampista del Real Madrid, lamentó la nueva lesión muscular del galés Gareth Bale, le deseó "mucho ánimo" y aseguró que "lo está pasando muy mal".

"Le mando un abrazo a Bale y mucho ánimo porque seguro que lo está pasando muy mal. Le deseo una pronta recuperación porque es un jugador muy importante para el Real Madrid", manifestó Isco en su comparecencia con la selección española tras conocer la nueva lesión de Bale cuando estaba a una semana de reaparecer.

Las ausencias de Bale han permitido a Isco tener continuidad en el Real Madrid y ganar peso en el equipo. Él quiere desligar una cosa de otra y cree que está recogiendo el premio a su trabajo cuando las cosas no le vinieron bien dadas.

"Es verdad que Gareth lleva mucho tiempo lesionado, pero yo he estado ahí trabajando mucho cuando sabía que no iba a tener minutos, he esperado mi oportunidad, he seguido trabajando y el fútbol son momentos que te cambian la vida. No me alegro de lesiones de compañeros, obviamente, pero he estado preparado para cuando me tocase y ahora también, estoy con mucha confianza, ganas de hacerlo bien, ayudar a mi equipo y mi selección. Eso es lo más importante", señaló.