John Terry fue protagonista de una polémica racista en 2011 cuando, presuntamente, llamó a Anton Ferdinand "negro de mierda". En aquel momento, el jugador era el capitán del Chelsea.

El incidente acabó en los tribunales y, aunque en un principio no fue declarado culpable, la FA hizo una segunda investigación privada cuya sentencia fue una sanción de cuatro partidos y una multa económica.

El excompañero de Terry en el Chelsea y en los 'Three Lions' Carlton Cole ha hablado en 'Stoppage Time TV' y ha recordado la polémica. "Crecí con Terry y no había visto esa parte de él. Estaba decepcionado, por lo que le llamé y le pregunté '¿por qué hiciste eso?'. Dijo que 'fue un momento de locura, no sé por qué lo hice'. Yo le respondí: 'No puedes explicarlo, así que, déjalo'".

"Yo iba a ver a Anton tras el encuentro en el hotel donde había quedado con Ashley Cole para ir a la fiesta de cumpleaños de alguien. Estaba abajo, en el coche, cuando recibí una llamada de Terry: 'Carlton, necesito hablar con Anton. ¿Le verás esta noche?', me dijo. 'Sí, va a la misma fiesta que yo', respondí. Quería disculparse con Anton, de eso fue la llamada. Quería su número y por eso se lo di. Le vi esa noche y no aceptaba las disculpas", ha continuado explicando Cole.

Sin embargo, el exjugador y ahora segundo entrenador del Aston Villa siempre ha negado que insultara a Ferdinand, algo que choca con la versión de su excompañero.

Tras las declaraciones de Cole, los representantes de Terry han enviado al 'Daily Mail' un comunicado donde niegan las declaraciones de este: "Nunca antes ha mencionado Carlton Cole esto al señor Terry o ha planteado un problema al respecto con él, la FA o la policía. La razón de ello es que las palabras nunca fueron pronunciadas".