Es una de las grandes joyas danesas... pero a ver qué termina pasando. Kasper Dolberg, una de las perlas del Ajax, se fue al Niza en verano en un movimiento que, de cara a sumar los minutos que no tuvo de 'ajaccied', puede no resultar efectivo. Apenas suma 75 minutos, y posiblemente no juegue el próximo partido de su club salvo que se encuentre su reloj.

Sí, su reloj. El delantero del Niza ha denunciado el robo de dicho objeto, valorado en 70.000 euros, en el vestuario del club galo, y ha afirmado que hasta que no cojan al culplable y lo encuentren él no va a jugar. De momento ya ha pedido no participar en el duelo que los suyos tienen ante el Dijon.

El presidente del Niza, Jean-Pierre Rivere, ya le ha comunicado que no va a mover un solo dedo para encontrar ni el reloj ni al culpable, y no parece que Kasper esté especialmente contento con un vestuario del que sospecha del robo.

El danés es el jugador más caro de la historia del club galo, por el que pagaron un total de 20 millones de euros.