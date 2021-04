Escándalo machista en el fútbol de Hong-Kong. Pau Ka-yiu, entrenador del Happy Valley, le profirió insultos machistas a la colegiada Gigi Law, que arbitró el encuentro de su equipo ante el Pegasus.

El técnico vio la tarjeta roja por utilizar "lenguaje ofensivo", tal y como recogió la colegiada en el acta.

Sus comentarios tras el partido, después de ser expulsado, son absolutamente lamentables: "Todos pueden ver que Gigi Law no es lo suficientemente fuerte físicamente para dirigir los partidos de la Liga masculina".

Y continuó, asegurando que no estaba "siendo sexista" con estas declaraciones: "No estoy siendo sexista... Simplemente no tenía la actitud para seguir el ritmo del partido. ¿Cuántas cosas se perdió? Muchas".

La Federación de fútbol de Hong-Kong le ha abierto un expediente y no se descarta que pueda ser sancionado para lo que resta de temporada. Sus declaraciones, sin duda, lo merecen.