El C.E.Sabadell visitó el feudo del filial catalán en una pugna directa por los 'play-off' de ascenso a LaLiga Smartbank. El Barça no pudo controlar la situación y cientos de aficionados poblaron las gradas del Johan Cruyff Arena, pero sin las bufandas ni camisetas de su equipo.

El F.C. Barcelona intentó evitar lo sucedido con el Eintracht Frankfurt, cuando más de 20.000 aficionados alemanes 'tomaron' el Camp Nou. Esta vez ha ocurrido con su filial, el Barça B. ¿La solución? Impedir que los hinchas del equipo rival entraran al Johan Cruyff Arena con la elástica arlequinada.

Al camp del @FCBmasia Johan Cruyff no es pot entrar si vas vestit del Sabadell. Hem comprat l’entrada i ens fan treure samarretes i bufandes. Surrealista i trístissim! PUTA BARÇA més que mai! pic.twitter.com/FxuQg1yY0G — Fèlix Colomer Vallès (@felixcolomer) May 7, 2022

"No me la voy a quitar, la llevo tapada", indicó un fan del Sabadell, que acudió al partido con sus tres hijos. "La gente la lleva en la mochila", señaló uno de los guardias de seguridad contratados por el club. El hincha continuó insistiendo hasta que, finalmente, el trabajador, que solo cumplía órdenes, reveló que: "Yo digo lo que han dicho".

Detrás de esta escena, tal y como se puede apreciar en el vídeo, otros aficionados estaban dando su el número de su Documento Nacional de Identidad.

Pero esta decisión no se había mencionado antes de la compra de las entradas, por lo que continuaron las protestas de los aficionados arlequinados. "Vengo con tres niños, somos todos familia y venimos a ver un partido de fútbol, no venimos ni a pelearnos ni a discutir con nadie. Yo de aquí, ahora mismo, no me voy a mover", mencionó uno de ellos, que tuvo que cubrir su camiseta del Sabadell con una chaqueta de la SD Huesca.

El filial blaugrana perdió por 0-2 y en el primer tanto se pudo apreciar a multitud de aficionados arlequinados, que poblaron las gradas del Johan Cruyff. Lo celebraron con las camisetas de su equipo al descubierto y, además, con las bufandas al vuelo. El C.E. Sabadell, con esta victoria, se coloca en cuarta posición, con 55 puntos, a nueve del Albacete Balompié, tercer clasificado. Por su parte, el Barça B es séptimo, con 51.