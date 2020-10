La vida de Florent Indalecio ha dado un giro de 180 grados en pocos días. Su destino ha sido el Newcastle, en la Premier League, concretamente en el segundo equipo. Pero es su historia lo que llama la atención. llegó a trabajar de albañil en Australia ante la falta de oportunidades en el mundo del fútbol.

Allí, mientras trabajaba en obras y dormía en el sofá de un compañero, Florent militó en equipos amateurs de Australia, concretamente en el Fraser Park, equipo de la segunda división de Nueva Gales del Sur.

Expulsado de la academia del Saint-Etienne por indisciplina cuando sólo era un adolescente, dio un cambio radical a su vida viajando al otro lado del mundo, donde fue consciente de que no podría vivir solo del fútbol. Allí trabajó de albañil y aprendió inglés. "Lo aprendí entre albañiles. Me ayudaron a aprender cómo se hace la mezcla del hormigón y el idioma, es un trabajo muy duro y muy físico", ha contado en 'The Sydneu Morning Herald', quien ha desvelado su historia.

"Estoy encantado y agradecido de anunciar que he firmado mi primer contrato profesional con el Newcastle. Quiero agradecer a Dios, mi familia y mis amigos por guiarme en este viaje inusual y también a este increíble club por darme la oportunidad de cumplir un sueño. No puedo esperar a empezar a trabajar. Lo mejor está por llegar", escribió en su cuenta de Instagram

De albañil a un equipo de la Premier League. La historia de Florent demuestra que la constancia y el trabajo tiene sus frutos. Él ahora cumplirá sus sueños tras mucho tiempo de sufrimiento.