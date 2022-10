El mundo del fútbol vuelve a vivir una noche para el olvido. Si hace dos semanas fallecían en Indonesia más de 100 personas durante un partido, esta vez en Argentina, antes de un Gimnasia - Boca, ha fallecido un aficionado de 57 años. Además de haber muchos más heridos en estos salvajes incidentes, un cámara de 'TyC Sports' grabó cómo le disparaba un policía, en una imagen sobrecogedora. Como es lógico, el partido ni si quiera llegó a jugarse y se suspendió.

En el metraje se puede observar como el cámara argentino está grabando a unos policías que van a caballo, cuando de repente un policía que salta una valla va andando, le apunta con su arma y le propina tres disparos.

Se trata de una imagen muy impactante, en la que el policía ve perfectamente al cámara y le dispara a bocajarro. Su nombre es Fernando Rivero.

"No me di cuenta porque yo estaba grabando la represión que estaba haciendo la Policía. Estaban tirando muchas balas de goma y este muchacho que estaba reprimiendo se da la vuelta, me mira porque me vio, y me tiro. Me dobló del dolor. No es que estaba a 10 metros, estaba a lado de él", comenta Rivero.

"Estoy trabajando, tomando imágenes de lo que está aconteciendo en el momento. No estoy haciendo otra cosa. Mi trabajo es ese", comenta el cámara.

"Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde", añade.

ASÍ LA POLICÍA LE DISPARÓ A UN CAMARÓGRAFO DE TyC SPORTS En medio del caos en La Plata, un policía le disparó a nuestro compañero Fernando Rivero. LOCURA TOTAL. pic.twitter.com/nV0X23v6PI — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2022

Mucha violencia por parte de la Policía

La Policía también usó gases lacrimógenos y pelotas de goma contra los aficionados. El uso del gas supuso un problema para muchos aficionados ya que este llegó hasta el césped y los hinchas no podían respirar.

"Mi hijo de dos años no podía respirar. Una desesperación total, estamos preocupados por la gente. Es una locura, íbamos a jugar un partido de fútbol y lo convirtieron en esto. Hubo familiares nuestros que casi se mueren", denuncia Leonardo Morales, jugador de Gimnasia.

Ante el terrible suceso en la noche de este viernes, la Asociación de Fútbol Argentino ha emitido un comunicado al respecto: "La AFA repudia enérgicamente los hechos de público conocimiento acontecidos hoy en las inmediaciones del estadio de Gimnasia La Plata y expresa su compromiso de continuar trabajando para erradicar esta clase de episodios que empañan la fiesta del fútbol".