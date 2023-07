La temporada de Pep Guardiola en el Manchester City ha vuelto a poner en la cima del fútbol a un equipo inglés. Una leyenda del máximo rival de los 'citizens' ha analizado la trayectoria del entrenador español en Inglaterra.

En unas declaraciones recogidas por la 'BBC', Wayne Rooney ha hablado, entre otras cosas, del bien que le ha hecho la idea de fútbol de Guardiola no solo a la Premier League si no también a la selección inglesa.

"Creo que el Manchester City ha elevado el nivel. Pep Guardiola es de lo mejor que le ha pasado al fútbol inglés, tanto a la Premier League como a la selección nacional. Sus métodos han ayudado a desarrollar a muchos jugadores. Va a ciclos, y por desgracia creo que este es el momento del Manchester City".

Estas declaraciones contrastan con las que hizo otro grande del fútbol europeo hace unas semanas. Bastian Schweinsteiger no dudó en atizar al ex del Barça con unas palabras en las que aseguraba que la culpa de la decadencia del fútbol alemán residía en la idea de juego impuesta por Guardiola en su etapa en el Bayern de Múnich.

Rooney también ha querido hablar sobre Mikel Arteta. El que fue discípulo del entrenador del City ha firmado una gran temporada con el Arsenal y eso no ha pasado desapercibido para el ex del United.

"Creo que hizo increíblemente bien en irse al Arsenal, luego ganó la FA Cup y la temporada pasada compitió con el City. Es genial ver eso en un entrenador joven. Todo el mundo trabaja a su manera, y eso es lo que quieres hacer cuando eres un entrenador joven", añadió el inglés.

Uno de los culebrones de lo que llevamos de verano ha sido el de David De Gea. El arquero español que llevaba desde 2011 en Old Trafford ha puesto fin a su estancia en Manchester después de no renovar con el club. Rooney no ha querido extenderse en hablar de De Gea y simplemente ha apuntado que "era el momento adecuado".