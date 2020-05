"No se debe jugar la final de Copa por los dos equipos que están ahí". Estas palabras de Bernd Schuster en 'Onda Cero' han levantado muchas críticas. Entre ellas las de Ibai Gómez, jugador del Athletic de Bilbao.

"No tengo mucha simpatía a estos dos equipos, yo no lo veo. Es una de las finales que yo no vería por la televisión, simplemente por eso", aseguró el exentrenador alemán sobre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad.

Y siguió: "Por los pitos, esto para mí es imperdonable, no lo comparto, para mí es muy difícil. Las finales de Copa eran las noches más bonitas que he vivido como futbolista, entonces no lo puedo entender".

Durante la mañana de este jueves se ha producido la respuesta más dura, la de Ibai Gómez. Lo ha hecho a través de Twitter con un mensaje que se ha hecho viral al momento de publicarlo.

"¡Atención! ¡Última hora! A partir de ahora se contrará un 'experto' alemán para decidir quién juega la final de Copa. ¡A ver si hay suerte! En boca cerrada no entran moscas. ¿No hay mascarillas con cerrojo labial? Una por aquí. Vaya tela", escribió Ibai.