Hito en el fútbol: Marie-Louise Eta se convierte en la primera entrenadora de un equipo masculino de las cinco grandes ligas

Firma hasta junio por el Union Berlin, undécimo clasificación de la Bundesliga alemana, y hace historia convirtiéndose en la primera entrenadora en coger los mandos de un equipo masculino en Europa.

El fútbol europeo contempla la consecución de un nuevo hito en las cinco grandes ligas. Unión Berlin, equipo de la Bundesliga alemana, ha nombrado como entrenadora a Marie-Louise Eta. La germana se convierte, con tan solo 34 años de edad, en la primera mujer en dirigir un equipo masculino de las cinco grandes ligas.

Todo ha sucedido después de que el club germano decidiera destituir a Steffen Baumgart hace unos días debido a los últimos resultados del equipo. Union Berlin se encuentra en la undécima posición de la clasificación pero solo seis puntos le separan de los puestos de descenso directo.

Eta fue nombrada para intentar cambiar el rumbo del equipo consiguiendo un hito histórico y convirtiéndose en la primera mujer que se hace cargo de un equipo de las cinco grandes ligas europeas.

"Me alegra que el club me haya confiado esta exigente responsabilidad. Una fortaleza de Union ha sido y es que, en situaciones como esta, unimos todas las fuerzas de manera conjunta. Estoy convencida de que con el equipo conseguiremos los puntos decisivos", aseguró Marie-Louise en su presentación.

El próximo sábado 18 de abril, Eta debutará como entrenadora en partido oficial ante el Wolfsburgo. La joven técnica tendrá la difícil papeleta de cambiar el rumbo de un equipo que no está bien pero siendo consciente de que ya es parte de la historia del fútbol.